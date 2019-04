Xiaomi anuncia os celulares Redmi 7 e Redmi Note 7 no Brasil

Da Redação, com assessoria



29/04/2019 | 14:48

Um mês após o início das vendas do Pocophone F1 e do Redmi Note 6 Pro, a chinesa Xiaomi anuncia a comercialização de mais dois celulares no Brasil. São eles: Redmi 7 e Redmi Note 7. Distribuídos no País pela DL, ainda não têm data para chegar às prateleiras ou preços sugeridos.

Redmi Note 7

O Redmi Note 7 se destaca pela câmera dupla traseira de 48 megapixels e 5 megapixels que conta com inteligência artificial, que balanceia as cores automaticamente durante a captura. A câmera selfie de 13 megapixels também possui IA.

O processador promete otimizar a bateria para manter boa performance. Já a bateria de 4.000mAh dá suporte para horas seguidas de ligações e reproduções de vídeos e jogos. O design elegante do produto chama a atenção com traseira em vidro gradiente. Pode ser encontrado em duas cores: Space Black e Neptune Blue.

A exclusiva interface MIUI é outro recurso que chama a atenção no aparelho. A aplicação é voltada a recursos para identificação de gestos, inteligência artificial e melhorias no desempenho da câmera.

Redmi 7

Além do processador , que garante uma experiência de uso ágil, o smartphone Redmi 7 apresenta bateria 4.000mAh, que promete alta capacidade e otimização de energia.

O celular tem câmera traseira de 12 megapixels que vem com inteligência artificial, que otimiza as imagens e identifica 27 cenas diferentes em tempo real com luz de fundo equilibrada. Para os fãs de selfies, a câmera frontal de 8 megapixels traz a função obturador de palma, que dispara a foto com apenas um gesto na direção da lente, bem como função de desbloqueio facial, que garante maior segurança ao usuário.

O Redmi 7 ainda vem com a exclusiva e inteligente interface MIUI. Pode ser encontrado em duas versões: Eclipse Black e Comet Blue.

