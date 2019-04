Maisie Williams achou que os fãs iriam odiar o grande momento de Arya Stark em Game of Thrones

29/04/2019 | 14:10



CUIDADO! Este post contém muitos spoilers sobre o último episódio de Game of Thrones, que foi ao ar no domingo, dia 28. Se não quiser saber detalhes, fuja para além da muralha!

A tão aguardada Batalha de Winterfell aconteceu e o grande embate entre os vivos e os mortos com certeza deixou todos os fãs da série da HBO extremamente tensos, do começo ao fim. Um dos grandes destaques ficou por conta de Arya Stark, que após lutar incessantemente contra os White Walkers, acabou indo pessoalmente matar o Rei da Noite e, assim, salvar a humanidade da terrível ameaça dos olhos azuis.

Agora, em entrevista ao Entertainment Weekly, Maisie Williams, que dá vida à personagem, falou sobre a incrível cena. Primeiro, ela explicou que não tinha noção do que iria acontecer no terceiro episódio:

- Quando eu estava indo trabalhar e todo mundo estava falando sobre o terceiro episódio e (o diretor Miguel Sapochnik) falou, tipo: Você já leu o roteiro? Eu fiquei, tipo:

Estamos lutando contra as esperanças? O Rei da Noite morre? Então quem o mata? O que acontece? E ninguém dizia nada. Por que ninguém diz nada? Isso é uma loucura.

Quando finalmente descobriu que ela seria a responsável por matar o líder dos Outros, a atriz, a princípio, ficou preocupada com a reação dos fãs:

- Foi inacreditavelmente excitante. Mas eu imediatamente pensei que todo mundo odiaria; que Arya não merece isso. A coisa mais difícil em qualquer série é quando você constrói um vilão que é tão impossível de derrotar e então você o derrota.

Tem que ser feito de forma inteligente, porque senão as pessoas ficam tipo: Bem, [o vilão] não poderia ter sido tão malvado quando uma garota de 45 quilos chega e o esfaqueia. Você tem que deixar legal.

E então eu disse ao meu namorado e ele disse: Mmm, deveria ser o Jon, na verdade, não deveria?

Outra personagem que arrasou - e muito - no episódio foi Lyanna Mormont, a pequena grande Lady da Ilha dos Ursos. Infelizmente, a personagem se sacrificou ao enfrentar, sozinha, um dos gigantes dos Outros. Porém, em um último momento de coragem, quando está presa na mão do inimigo, ela esfaqueia o olho dele. A cena foi incrível e emocionante e deixou os fãs chateados com a morte de Lyanna.

A intérprete da personagem, Bella Ramsey, conversou com a Entertainment Weekly, e abriu o jogo sobre como foi participar dessa última temporada de Game of Thrones:

- Eu estava muito animada e não via a hora. Eu queria ou terminar no Trono de Ferro ou ter uma morte realmente boa. Então estou feliz.

Sobre a cena com o gigante, sua única cena de luta na série, Bella contou como foi a gravação:

- Minha única briga real é apenas esfaquear.

Tudo parece real quando você está fazendo isso por causa da atmosfera. Era bom e intenso com vento e neve falsa. Definitivamente facilitou a atuação.