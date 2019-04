Avião e helicóptero de Neymar, que juntos podem somar 79 milhões de reais, continuam bloqueados pela justiça brasileira, afirma jornal

29/04/2019 | 14:10



Parece que a maré de Neymar não está nada boa! Além de o jogador de futebol ter aprontado uma confusão em sua última partida de futebol, a Folha de S.Paulo divulgou uma matéria afirmando que o avião e o helicóptero que fazem parte da empresa do ex-namorado de Bruna Marquezine continuam bloqueados por causa do processo que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais moveu contra o atleta diante de uma possível sonegação de 69 milhões de reais!

O jornal afirma que teve acesso aos documentos da ANAC (Agência Nacional de Associação Civil) e que eles mostram que as duas aeronaves estão registradas como tendo uma ordem judicial de indisponibilidade, o que significa que os bens não podem ser negociados. Mesmo com esta informação, o advogado de Neymar no caso, Marcos Neder, afirmou à Folha que a situação não é tão tensa assim:

- Os bens foram arrolados como garantia do débito. Continuam na propriedade da pessoa, mas é um procedimento normal feito pela Receita Federal. Eles ficam guardados como garantia, mas [Neymar] não perde a propriedade.

Além disso, a defesa afirmou à publicação que o valor do processo diminuiu de 188 milhões de reais para cerca de cinquenta milhões e que, por esse motivo, os bens já deveriam ter sido liberados pela Receita Federal.

E para quem ficou curioso, o jornal deu detalhes dos veículos que protagonizam este drama. A primeira aeronave bloqueada é um avião modelo Cessna Citation, lançada em 2008 e que, em sites especializados, pode custar entre quatro milhões de dólares - equivalente a quase 16 milhões de reais- até 18 milhões de dólares, correspondente a pouco mais de 71 milhões de reais! Já a segunda é um helicóptero Eurocopter France 130 B4, lançado em 2012 e que custa aproximadamente dois milhões de dólares, quase oito milhões de reais.

Que bomba, hein?