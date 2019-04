Em Troféu Imprensa 2019, Silvio Santos brinca sobre Danilo Gentili: - Tomara que morra

29/04/2019 | 13:10



No último domingo, dia 28, foi ao ar a premiação do Troféu Imprensa 2019. Apresentada por Silvio Santos, a cerimônia contou com a presença de alguns globais, premiou um membro da família Abravanel e também chamou a atenção por conta dos comentários feitos pelo dono do SBT!

O time de jurados responsável também por premiar os artistas foi composto por pessoas como Sônia Abrão, Nelson Rubens e Leo Dias. Por falar no autor da biografia não autorizada de Anitta, ele declarou que o Troféu Imprensa deveria homenagear o jornalista Ricardo Boechat algum dia:

- Ele deixou um vácuo muito grande no telejornalismo brasileiro.

E todas as vezes que Silvio Santos aparece é de se esperar que ele falará demais. Por isso, não foi de se estranhar que quando o humorista Carlos Alberto de Nóbrega estava fazendo seu discurso de agradecimento após ter levado um prêmio, ele foi interrompido por seu chefe que pediu para colocar a música Hipócrita para tocar por ser compatível com o tipo de discurso que o humorista fez.

Isabella Santoni também não ficou de fora das garras de Silvio Santos! De acordo com o Jornal Extra, a atriz, que recebeu o prêmio de atriz revelação de 2014 por seu papel em Malhação: Sonhos, ouviu do apresentador o seguinte:

- Você está parecendo a Claudia Leitte.

Para quem não lembra, recentemente ele e a cantora protagonizaram um momento constrangedor em que ele fez um comentário considerado ofensivo a respeito do look da nova mamãe. Ainda segundo o jornal, a cena foi deletada e não foi ao ar!

Representando também a TV Globo, Sérgio Guizé compareceu ao evento e protagonizou um momento bem espontâneo com Silvio. O ator, ao subir ao palco, declarou o seguinte:

- Eu planejei um monte de coisa, mas chega nesta hora, é tão difícil. Ainda mais do seu lado, que está me olhando com essa cara.

E quem pensou que não iria haver menção a Danilo Gentili, se enganou! De acordo com a Veja, Silvio falou sobre as estrelas que são premiadas e que não comparecem ao evento e mencionou, em tom de brincadeira, o outro apresentador:

- Virou estrela. Agora é assim, diz que está com pneumonia. Eu não acredito. Só porque ganha da Globo faz assim agora. Tomara que morra.

Mais tarde, entretanto, Gentili apareceu e foi recebido por Silvio.