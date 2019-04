29/04/2019 | 13:10



Caroline Bittencourt está desaparecida. A modelo estava em uma embarcação no último domingo, dia 28, no canal de São Sebastião, litoral de São Paulo. Por causa da forte chuva que assolou a cidade, o veículo virou e derrubou tanto Carol, quanto o marido dela, Jorge Sestini, no mar.

A Delegacia da Capitania dos Portos, de São Sebastião, confirmou a informação e informou que o marido já foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, por volta as sete horas da noite. Segundo informações da TV Globo, Jorge está em estado de choque.

Carol ainda não foi encontrada, mas o Comandante Teixeira informa que os bombeiros e a marinha estão com diversas embarcações no mar procurando a modelo.