Danielle Winits é criticada na web após afirmar no Show dos Famosos que sofre preconceito por ser loira

29/04/2019 | 12:10



No último domingo, dia 28, rolou mais um Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão! O grande destaque da noite ficou por conta de Ludmilla, que realizou uma performance de Sweet Love para homenagear Anita Baker. A cantora ganhou as maiores notas dos jurados, Miguel Falabella, Claudia Raia e Boninho, e se destacou dentre os artistas.

Já Danielle Winits, que imitou Valesca Popozuda ao cantar Beijinho no Ombro, ganhou notas boas por sua performance, mas foi criticada na web ao realizar seu discurso de agradecimento. Em sua fala, a atriz alegou já ter sido vítima de preconceito por ser loira e por ter colocado silicone nos seios.

No Twitter, os fãs que acompanhavam o programa logo deram destaque ao depoimento dela:

Coitada da Danielle Winits, já sofreu preconceito porque botou peito e porque é loira.

Não piora o que já tá ruim.

Além disso, por causa de sua caracterização, a atriz virou meme e telespectadores logo fizeram comparações:

Gente, a Dani tá a cara da Elke Maravilha!

Já Hugo Bonemer interpretou Toxic, da Britney Spears, e contou depois qual foi seu maior obstáculo:

- A minha dificuldade foi quebrar o quadril e fazer os movimentos com a maior feminilidade possível.

Lógico que os fãs não perderam tempo e fizeram piadas com a caracterização do ator!

Um seguidor disse o seguinte:

A Britney saiu um pouco mal dessa última rehab, né?

Por fim, Diogo Nogueira fez sua versão de Cauby Peixoto.

O ranking do grupo B agora consiste em Ludmilla em primeiro lugar, com 79,5; Diogo Nogueira em segundo lugar, com 79,3; Danielle Winits em terceiro lugar, com 78,7; Hugo Bonemer em quarto, com 78,5.