Kim Kardashian faz chá de bebê com produtos à base de canabidiol

29/04/2019 | 11:48



A empresária Kim Kardashian é mãe de North, Saint e Chicago, e agora está à espera de seu quarto filho, fruto da união com o rapper Kanye West. Neste fim de semana, a estrela de Keeping Up With The Kardashians realizou um chá de bebê para celebrar a chegada do mais novo integrante da família, que está sendo gerado por meio de uma barriga de aluguel.

Tão luxuoso quanto as outras festas do clã Kardashian-Jenner, o chá de bebê contou com produtos feitos a partir de canabidiol, substância derivada da maconha. Além de cosméticos, como óleos e sais de banho, a cannabis também foi matéria-prima para uma fonte de chocolate.

Nos stories do Instagram, a empresária mostrou uma pequena plantação da erva em sua propriedade, localizada na Califórnia (EUA). Entre os convidados presentes na celebração, estavam as amigas Paris Hilton e Chrissy Teigen, as irmãs Khloé e Kourtney Kardashian e a filha North West, de cinco anos.

Em certo momento da festa, Kim promoveu uma meditação com os convidados. Tapetes de ioga foram expostos ao ar livre e os presentes ganharam chinelos acolchoados da Yeezy, marca de roupas e tênis do seu marido Kanye West.

De acordo com a própria empresária, o bebê deve nascer em duas semanas. O nome da criança ainda não foi divulgado.