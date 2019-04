Linha 10-Turquesa da CPTM opera em velocidade reduzida

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



29/04/2019 | 10:58



Atualizado às 11h

A Linha-10 Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) está operando com velocidade reduzida na manhã desta segunda-feira (29). A falha no serviço se deu após pane em um dos veículos, no trecho da Estação Utinga, em Santo André. A linha liga o Grande ABC à Capital, de Rio Grande da Serra ao Brás.

De acordo com a assessoria de imprensa da Companhia, por volta das 9h30, um dos trens parou durante o trajeto. Por esse motivo, outra unidade encostou próximo ao carro quebrado, na altura da Estação São Caetano, para que os passageiros seguissem viagem. Dessa forma, parte das pessoas que estavam à bordo tiveram de andar pelos trilhos, em curta passagem, para acesso ao outro veículo. Às 10h a transferência já havia encerrado.

A CPTM informou que não há previsão para normalizar o serviço, já que o veículo quebrado ainda não foi rebocado.