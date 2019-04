Confira 10 lugares para visitar no México em 2019

Redação



29/04/2019 | 10:18

Praias, música, boa comida e diversão. Não importa o que chame mais a sua atenção: existem inúmeros lugares para visitar no México, sobretudo nas cidades que fazem parte dos chamados “Pueblos Mágicos”, que costumam encantar os turistas que visitam o país.

O Programa Pueblos Mágicos foi criado pela secretaria de turismo do México para promover uma série de povoados no país que oferecem ao viajante uma experiência marcante, seja diante de belezas naturais, riqueza cultural, tradições folclóricas, gastronomia, artesanato ou por sua hospitalidade.

Para te ajudar na hora da escolha, a Booking.com, empresa de viagem e turismo, separou 10 povoados que os mexicanos escolheram como prioridade para visitar em 2019. Acompanhe:

Lugares para visitar no México em 2019

Tulum

Encabeçando a lista dos destinos mexicanos emergentes em 2019 está Tulum, o povoado litorâneo reconhecido como um dos corações da antiga civilização maia.

Com areias brancas, águas claras e acomodações que se integram com a selva mexicana, como a Habitas, a região conta com áreas para praticar ioga ou meditar diante da natureza. Tudo para aumentar a sensação de bem-estar.

Isla Mujeres

Em segundo lugar está Isla Mujeres, um local para quem quer explorar corais e mergulhar com tartarugas marinhas. São em hospedagens como Icaco Island Village em que se encontra a tranquilidade para aproveitar águas caribenhas e a vida noturna da ilha.

San Cristóbal de las Casas

Destino famoso pela arquitetura colonial preservada que decora suas ruas e pelos mercados de tecidos artesanais, San Cristóbal de las Casas se transformou em um dos locais favoritos de mexicanos e estrangeiros nas férias.

Ao se tornar o ponto de encontro de culturas de todo o mundo, as acomodações mais procuradas são aquelas que trazem um atrativo social, como o hostel Corazón Corteza, que conta com uma boa localização.

Valle de Bravo

O Valle de Bravo é um lugar tranquilo, rodeado por montanhas arborizadas, e que oferece uma grande variedade de atividades na água. É ali, pertinho da Cidade do México, que se encontra a Casa Chichipicas, residência que oferece serviços como se fosse em um hotel.

Palenque

A Cidade pré-hispânica de Palenque é um dos exemplos mais marcantes da cultura maia. A elegância e o trabalho manual de sua arquitetura e a luminosidade das esculturas e pirâmides comprovam a magia dodestino.

Para garantir as melhores vistas do sítio arqueológico, há refúgios como a Casa Lakyum, que conta com um mirante para o parque nacional em uma de suas piscinas localizadas no terraço.

Tequila

Berço de um dos destilados mais famoso do mundo e lugar das fábricas de tequila mais reconhecidas do México, Tequila deve estar na lista do viajante que deseja conhecer o país em sua raiz.

Uma opção é se hospedar em um verdadeiro barril de tequila no Matices Hotel de Barricas, acomodação do tipo butique localizada dentro de uma fábrica do destilado.

Real de Catorce

Localizada no deserto, Real de Catorce está rodeada por picos e vistas espetaculares. Uma opção para os visitantes é caminhar por suas ruas de pedras ou percorrer algumas de suas colinas a cavalo.

Após cruzar o túnel que dá as boas-vindas oficial à sua aventura “cartocena”, você encontra hotéis como o Amor y Paz, que oferece uma experiência eclética e multissensorial com degustação de mezcales curados com ingredientes locais de de San Luis Potosí.

Bacalar

A lagoa de sete cores e cavernas dos séculos 17 são alguns dos tesouros protegidos em Bacalar. Por conta disso, este local na fronteira entre o México e Belize é atraente para aqueles que procuram atividades ecológicas durante a viagem, desde atividades na lagoa com pouco impacto ambiental até caminhadas na natureza. B

A Casa Bakal, complexo com acomodações tipo albergue e cabanas privativas localizadas perto da lagoa, é uma opção para quem viaja em grupo em busca de relaxamento e para quem deseja recarregar as energias no Caribe mexicano.

San Miguel de Allende

Cidade colonial reconhecida por sua arquitetura barroca e ampla cena cultural, San Miguel de Allende é uma das cidades mais recomendadas no México.

Para conhecer a história e os segredos deste Patrimônio da Humanidade, a dica é se hospedar na Hacienda Las Amantes, construída sobre o modelo tradicional com estábulos e poços de água. Sua fachada inspirada em prédios do século 18 esbanja elegância.

Cuatrociénegas

A reserva da biosfera Cuatrociénegas de Carranza, localizada na área desértica de Coahuila, é famosa por suas dunas, nascentes abundantes e seus pântanos.

Areias brancas, depósitos de água e paredes de mármore garantem momentos marcantes por lá. O hotel Hacienda 1800 faz parte dessa experiência, com instalações que oferecem atividades recreativas para aproveitar o destino ao máximo.

Destinos para vistar em 2019

