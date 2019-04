Estação de esqui Portillo tem promoções para a temporada de 2019

Redação



29/04/2019 | 10:18

A estação de esqui Portillo, no Chile, está com uma série de promoções para a temporada de neve de 2019, que vai de 22 de junho a 5 de outubro. O complexo tem 35 pistas para todos os níveis de esquiadores e snowboarders, além de 14 meios de elevação.

Condições especiais na estação de esqui Portillo

O grande destaque é a oferta “Two Kids Free”, que oferece hospedagem, passes para os meios de elevação e refeições sem custo a duas crianças de 4 a 11 anos acompanhadas pelos pais. Atualmente, o benefício também contempla a semana de 6 a 13 de julho, durante a alta temporada.

Já a “One Kid Free”, que oferece gratuidade a apenas uma criança acompanhada pela mãe ou pai, vale de 22 de junho a 13 de julho e de 24 de agosto a 21 de setembro.

Quem prefere se aventurar no destino entre 6 e 27 de julho pode aproveitar a gratuidade dos traslados regulares entre a estação de esqui e o aeroporto ou aos hotéis de Santiago.

Esta oferta também é válida na compra de uma ski week, que inclui sete noites de hospedagem, sete dias de passes para os meios de elevação, quatro refeições diárias e acesso a todas as instalações do complexo.

No período que vai de 27 de julho a 31 de agosto, os turistas que comprarem uma Ski Week serão contemplados com uma noite gratuita em Santiago, no hotel Ritz Carlton ou similar.

Mais benefícios

Durante toda a temporada, Portillo ainda oferece uma vantagem única para quem deseja vivenciar e se encantar com outros destinos chilenos. Quem reservar quatro noites na estação de esqui e três noites em qualquer um dos hotéis da rede Tierra (localizados no Deserto de Atacama, no Arquipélago de Chiloé e na Patagônia), recebe 20% de desconto em ambas as reservas.

Para completar a experiência, Portillo oferece os pacotes mini weeks, com duração de três noites (de quarta-feira a sábado) ou quatro noites (entre sábado e quarta-feira).

Gastronomia e atrações

A gastronomia é um capítulo à parte. Diariamente os hóspedes são recebidos no restaurante principal do Hotel Portillo e provam as receitas do chef Rafael Figueroa, que podem ser acompanhadas por vinhos chilenos.

Além disso, os viajantes podem fazer suas refeições no restaurante self-service localizado no térreo do hotel, o Tío Bob’s. Ele fica no alto da montanha e é famoso por seu churrasco. Quando a fome bate durante o dia, basta ir petiscar na lanchonete Ski Box, na base da pista Las Lomas.

À noite, as atrações são apresentações de música ao vivo no bar do hotel e as baladas animadas da discoteca.

