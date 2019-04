Após anúncio de divórcio, Adele é vista beijando rapaz parecido com seu ex-marido

29/04/2019 | 10:10



Nada como um novo amor para superar o outro, né? Mais ou menos! Segundo o jornal The Sun, a cantora Adele - que recentemente anunciou sua separação com Simon Konecki - foi flagrada trocando beijos com um homem misterioso em um bar em Nova York, nos Estados Unidos. O detalhe polêmico desta história fica por conta da suposta semelhança que o novo affair da cantora teria com o ex-marido dela!

O The Sun afirmou que o rapaz misterioso possui um detalhe no rosto parecido com o de Simon, e que ele tem tido encontros secretos com a voz de Someone Like You há algumas semanas.

Uma fonte detalhou a situação:

- Ela passou a ter um ponto fraco por caras norte-americanos desde que começou a viver em Los Angeles e beijou um moço muito bonito em um bar de Nova York. Ele tinha uma barba grande como Simon, mas era mais arrumado.

Apesar dela e de seu suposto affair estarem se conhecendo melhor, o informante contou que a cantora não está procurando por nada sério e que ela tem outras prioridades:

- O filho dela, Angelo, é o maior foco. Ela é jovem e está se divertindo. Seus amigos até têm brincado dizendo que ela deveria baixar o Tinder.

Pelo o que parece, a cantora está mesmo fazendo o possível para seguir em frente e tirar o melhor de seu término! A publicação contou, por exemplo, que no último mês Adele fez uma festa secreta do divórcio em um bar gay de Nova York, que contou com a presença de sua melhor amiga, Jennifer Lawerence! Além disso, foi dito que ela está visitando constantemente um estúdio de gravação em Manhattan, nos Estados Unidos!