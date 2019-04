Anitta lamenta a morte de seu cachorrinho, Afonso: Só consigo sentir dor

29/04/2019 | 10:10



Lidar com a morte de um ente querido nunca é tarefa fácil... e não importa quão velhinho seja o pet, é impossível estar preparado para dizer adeus, né? Os famosos sabem muito bem disso, e agora, infelizmente, Anitta passou pela situação e abriu o coração para se despedir de seu cachorrinho.

Por meio de seu Instagram, a cantora deixou todo mundo de coração partido ao revelar que Afonso, um de seus pets, morreu.

Trabalhando em São Paulo, poucas horas antes de acabar vi que não voltaria pra casa hoje pelo mal tempo. Fiquei triste por estar morrendo de saudade da minha casa. Agora, minha vontade é de não voltar mais pra não perceber que você não vai me receber. Poucos minutos atrás descobri que meu filho mais novo faleceu. Sim, meus cachorros, pra mim, tem a importância de qualquer ser humano. Só consigo sentir dor. Só isso. Eu estava doida esperando você crescer pra viajar comigo. Não consigo acreditar. Tá f***a, escreveu a cantora como legenda dos diversos cliques postados.

Vale dizer que, anteriormente, a Anitta já havia mostrado preocupação em relação a saúde do cachorrinho, contando que ele nasceu com um problema no coração.