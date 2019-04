Gastos com consumo avançam em fevereiro e março nos EUA

29/04/2019 | 09:44



Os gastos com consumo dos Estados Unidos tiveram crescimento em fevereiro e março, sinal de que os americanos mostravam confiança sobre sua perspectiva econômica. Os gastos com consumo, uma medida de gastos que inclui de carros a bebidas, avançou 0,1% em fevereiro ante o mês anterior e teve ganho de 0,9% em março em relação a fevereiro, informou nesta segunda-feira o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam altas de 0,3% em fevereiro e de 0,7% em março.

A renda pessoal teve crescimento mais lento, de 0,1% em março ante o ano anterior, após alta de 0,2% em fevereiro. Nesse caso, os economistas esperavam alta de 0,4%.

A taxa de poupança pessoal - a diferença entre a renda disponível e os gastos - subiu a 7,3% em fevereiro, então recuou a 6,5% em março. A taxa de poupança de janeiro foi revisada para 7,2%, de uma estimativa inicial de 7,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.