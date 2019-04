Terceiro episódio de Game Of Thrones traz a batalha épica entre os vivos e os mortos

29/04/2019 | 09:10



Alerta, spoilers a seguir! Depois de um segundo episódio cheio de despedidas, o capítulo dessa semana de Game Of Thrones trouxe a batalha épica entre os vivos e os White Walkers. Com 82 minutos de duração, a Batalha de Winterfell foi a luta mais longa já televisionada, e demorou 55 noites para ser gravada. Apesar da fotografia muito escura, o episódio não decepcionou os fãs e trouxe cenas épicas - como uma luta entre os três dragões!

O episódio começa com o exército se preparando para a batalha, e somos surpreendidos pela volta de uma personagem: Melisandre! A feiticeira já chega invocando o Senhor da Luz e colocando fogo nos arakhs dos dothrakis, que atacam os White Walkers e são massacrados pelos zumbis A batalha, então, começa de verdade, com os mortos-vivos avançando sob Winterfell e nossos personagens preferidos tentando proteger a fortaleza - é aí que temos a primeira morte, a de Edd Doloroso. Daenerys e Jon, que estão observando a batalha de longe, sobem em Drogon e Rhaegal e saem mandando aquele dracarys no exército do Rei da Noite.

O vilão, no entanto, tem um truque na manga: ele invoca uma nevasca que prejudica os nossos heróis de verem por onde estão voando, e é aí que ele ataca com o Viserion zumbi, enquanto os mortos-vivos conseguem entrar em Winterfell e temos a baixa de Lyanna Stark, que é morta ao derrotar um gigante. O Rei da Noite cai do dragão e Daenerys tenta matá-lo com o fogo de Drogon, mas ele fica intacto. Ela foge e o vilão segue caminhando até Winterfell, mas é seguido por Jon. No entanto, quando nosso herói tenta matá-lo, ele consegue reanimar os mortos - tanto do seu exército, quanto do exército inimigo.

Dentro de Winterfell, Brienne, Tormund, Jaime, Gendry, Podrick e Beric lutam contra os mortos, enquanto o Cão se esconde, mas, ao ver Arya brigando sozinha contra os zumbis, decide que precisa se mexer e salvá-la. Ele e Beric vão atrás dela e conseguem ajudá-la, mas não sem que Dondarrion acabe morto. Eles, então, encontram Melisandre, que reconhece Arya de quando elas se encontraram na terceira temporada (a feiticeira era, inclusive, uma das pessoas que estavam na lista de mortes da menina) e ela insinua à garota Stark que é seu dever matar os White Walkers, e diz a fase famosa de Syrio Forel, lá da primeira temporada: O que dizemos ao deus da morte? Ao que Arya responde: Hoje não.

Daenerys é salva do exército dos mortos por Jorah, e juntos os dois lutam contra os zumbis. Por causa da magia do Rei da Noite, os mortos nas criptas de Winterfell se levantam e avançam sobre o pessoal que estava lá - Sansa, Tyrion, Varys, Gilly e parte da população do Norte, como crianças, idosos e mulheres. Viserion também é reanimado e Jon tenta matá-lo, enquanto ele cospe fogo sob Winterfell. Enquanto isso, Bran está em frente à Árvore Coração sendo protegido por Theon, quando o Rei da Noite chega. Em um último ato heroico, o Greyjoy tenta matá-lo, e é apunhalado na barriga. O vilão se aproxima de Bran para derrotá-lo e, assim, cumprir seu objetivo de acabar com a memória do mundo, quando é atacado por Arya que, com uma faca de vidro de dragão, mata o líder dos White Walkers e, assim, todo o exército dos mortos. Eba!

Apesar do final feliz, tivemos mais uma baixa nos minutos finais: Jorah Mormont morre durante a luta, ao proteger Daenerys. Apesar de triste, não dá pra pensar em um final mais digno para o personagem, né? Ao nascer do dia, quando o inverno parece estar indo embora junto com o exército dos White Walkers, Melisandre caminha para fora de Winterfell e tira seu colar mágico, o que faz a feiticeira envelhecer e morrer, depois de ter cumprido seu papel e ajudado a acabar com a guerra contra os mortos.

Agora que o Rei da Noite se foi, a última batalha será travada nos próximos três episódios: Targaryen, Stark ou Lannister: Quem se sentará no Trono de Ferro?