Melhor time da NBA, Bucks perdem a 1ª para os Celtics; Warriors batem os Rockets

28/04/2019 | 21:20



Neste domingo, o Boston Celtics venceu o Milwaukee Bucks por 112 a 90, fora de casa, no primeiro jogo da semifinal da Conferência Leste da NBA e abre vantagem na série melhor de sete. A vitória foi ainda mais significativa pelo fato de ter vencido no ginásio do adversário, que fez a melhor campanha da temporada regular da liga.

Kyrie Irving foi o cestinha do jogo, com 26 pontos. O jogador dos Celtics também deu 11 assistências e pegou sete rebotes. Outro destaque da equipe de Boston foi o pivô Al Horford, com 20 pontos e 11 rebotes. Os alas Jaylen Brown e Gordon Hayward também foram bem, com 19 e 13 pontos, respectivamente.

O melhor do time da casa foi Giannis Antetokounmpo, forte candidato ao prêmio de MVP. Filho de imigrantes nigerianos, o pívô grego marcou 22 pontos e agarrou oito rebotes, embora tenha terminado o jogo com 33,3% de aproveitamento nos arremessos. Os números do ala não foram melhores em função da excelente marcação. O veterano Al Horford deu três tocos em cima de Antetokounmpo e limitou as ações do astro.

Khris Middleton (16 pontos e 10 rebotes) e Nikola Mirotic (13 pontos) foram outros destaques dos Bucks, que foram piores que os Celtics no garrafão. A equipe de Boston levou ampla vantagem em rebotes (51 a 44) e tocos (11 a 2). No perímetro, o jogo teve maior equilíbrio, com o Boston tendo aproveitamento levemente superior (41,9% contra 33,3%).

A segunda partida acontece nesta terça-feira, também em Milwaukee. Os Bucks precisam vencer para não se complicarem no duelo. Se perderem, terão que quebrar dois mandos em Boston para tentar a classificação para a final da conferência.

OESTE - Na outra conferência da NBA, o Golden State Warriors venceu o Houston Rockets por 104 a 100 no primeiro jogo da semifinal. Detentor da melhor campanha do Oeste, o time de Oakland aproveitou o apoio da torcida e garantiu o triunfo sobre a equipe do Texas, com destaque para os astros Kevin Durant e Stephen Curry, decisivos novamente.

Durant foi o cestinha do Golden State com 35 pontos, liderando uma atuação não tão brilhante dos Warriors. O ala também agarrou cinco rebotes e deu três assistências. Curry também foi fundamental, garantindo o triunfo com uma cesta de três pontos e um lance livre no minuto final. Ele era dúvida por conta de uma torção no tornozelo, mas foi à quadra e fez a diferença. Ao todo, o armador marcou 18 pontos, pegou sete rebotes e deu quatro assistências.

Pelos visitantes, o grande destaque foi James Harden, uma vez mais. O "Barba" empatou em número de pontos com Durant, convertendo 35. O astro dos Rockets também deu quatro assistências e agarrou seis rebotes.

Expulso no fim do jogo por reclamação contra a arbitragem, Chris Paul também foi bem pelo time do Texas. O armador fez 17 pontos, com três assistências e quatro rebotes. O pivô brasileiro Nenê Hilário também teve boa participação com oito pontos, duas assistências e um rebote. Entretanto, não puderam evitar a vitórias dos Warriors.

Os times voltam a se enfrentar nesta terça-feira, novamente em Oakland, pela segunda partida da série que pode se estender a sete confrontos.