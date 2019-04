Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



28/04/2019 | 19:47



O último dia da Feira da Fraternidade, em Santo André, teve que ser abreviado por conta da forte chuva, que iniciou no fim da tarde deste domingo (28) no entorno do Paço Municipal. Com a tempestade, o show do cover oficial Classical Queen foi cancelado. O espetáculo estava marcado para ocorrer por volta das 20h45, e encerraria o tradicional evento, retomado após 24 anos de paralisação. Apesar do clima, até o horário do começo do temporal, por volta das 16h30, cerca de 8.000 pessoas participaram da atividade – os dois dias, somados, reuniram aproximadamente 18 mil no local.

A chuva trouxe também rajadas de vento, arrastando algumas barracas que estavam perto da entrada do espaço, no estacionamento da Prefeitura. Houve correria, mas ninguém se feriu. A banda que tocava no momento da tempestade tentou manter o ritmo, continuando o som por mais 25 minutos, só que finalizou ''''por forças maiores''''. A Defesa Civil, ligada ao Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), chegou a informar que o mau tempo permaneceria por toda a noite e madrugada. Diante da situação, a organização decidiu interromper as atrações musicais.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) estava no local no momento que iniciou a chuva e acompanhou as movimentações no período, conversando com a organização e pessoas que trabalhavam nas barracas, ligadas às entidades sociais da cidade – eram 50, no total. O chefe do Executivo ponderou que, mesmo diante do mau tempo, que reduziu metade do dia derradeiro de feira, o evento se tornou um sucesso, que será repetido no ano que vem. “Apesar da chuva, não houve prejuízo. Pelo contrário. Todas as entidades saem satisfeitas. A cidade respondeu bem mais uma vez, e o público foi muito bom (nos dois dias)”, pontuou.