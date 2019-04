Centros públicos da região disponibilizam 431 vagas

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



29/04/2019 | 07:00



Às vésperas do Dia do Trabalho, comemorado na quarta-feira, centros públicos de emprego no Grande ABC disponibilizam 431 oportunidades. As chances são para profissionais dos níveis fundamental, médio e superior.

Em Santo André, são 89 vagas, sendo a ampla maioria (80) no comércio – operador de vendas. O Centro Público de Trabalho e Renda de Santo André também disponibiliza quatro oportunidades para auxiliar de limpeza; duas vagas para montador de móveis de madeira e uma para auxiliar de cozinha, para gerente de restaurante e mecânico de motocicletas. O serviço andreense possui duas sedes, sendo uma na Avenida Artur de Queirós, 720, bairro Casa Branca, e outra na Rua Sigma, 300, Vila Mazzei.

A Central de Trabalho e Renda de São Bernardo dispõe de 112 oportunidades, sendo dez delas exclusivas para pessoas com deficiência. A maior fatia das funções é para auxiliar operacional de logística (20 vagas), com exigência de seis meses de experiência e ensino médio completo. A unidade também oferece 12 vagas para o cargo de controlador de entrada e saída, com os mesmos requisitos. Para quem tem o ensino fundamental, o centro reúne 14 postos para auxiliar de limpeza; nove para carreteiro (motorista de caminhão carreta); cinco para auxiliar de cozinha e para almoxarife; três para eletricista.

As oportunidades de São Bernardo para as pessoas com deficiência são de assistente administrativo (duas vagas); atendente de loja (duas); auxiliar de escritório (quatro); auxiliar de expedição (uma); e recepcionista (uma). Todas essas vagas exigem diploma do ensino médio e seis meses de experiência, no mínimo. Os interessados devem se dirigir à Rua Marechal Deodoro, 2.316.

A agência de empregos Luandre, em Santo André, reúne 186 vagas: operador de loja (salário de R$ 1.000 a R$ 2.000); executivo de relacionamento (R$ 2.000 a R$ 3.000); analista de vendas (R$ 4.000 a R$ 5.000) e comprador (R$ 6.000 a R$ 7.000). Candidatos devem se cadastrar no site www.luandre.com.br.

Em Mauá, o centro de emprego e renda oferece 37 vagas, a maioria de promotor de vendas para pessoas com deficiência (30). Veja endereços na arte acima.