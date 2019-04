Vamos entender as mudanças?

Cíntia Bortotto



28/04/2019 | 07:00



Nas próximas semanas, abordarei sistematicamente neste espaço ferramentas, métodos e conceitos para descrever o modelo de gestão de pessoas neste novo contexto empresarial e, assim, munir você de informações para lidar com todas as transformações pelas quais nosso mundo vem passando.

As mudanças vêm ocorrendo em uma velocidade cada vez mais impressionante e não acontecem apenas nas tecnologias, mas temos observado mudanças econômicas, geopolíticas e de mindset que, somadas, criam o ambiente que caracteriza o início de uma nova ‘era’: a era da consciência. Destaco abaixo três grandes mudanças que remontam esta grande ‘onda’ transformadora pós-Revolução Industrial 4.0:

1 – Mudança tecnológica

O mundo está enfrentando o avanço rápido em inovação em tecnologias digitais como IA, a Internet das Coisas (IoT), robótica e blockchains, assim como biotecnologias.

2 – Mudança econômica e geopolítica

O centro da gravidade da economia mundial mudará do Ocidente para a Ásia. Enquanto alguns países enfrentam um rápido envelhecimento da população em meio a baixas taxas de natalidade, a população global está crescendo explosivamente.

3 – Mudança de mindset

Problemas como questões ambientais globais e desigualdade social estão se agravando e, em 2015, a ONU (Organização das Nações Unidas) adotou os ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), endereçados a essas questões. As pessoas hoje têm preocupação maior com propósito, colaboração e sustentabilidade do que no passado.

O mundo do trabalho também passa a responder ao mundo Vuca (Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo). O que muda? Muita coisa. Empresas passam atuar com metodologias ágeis, entregando através de sprints, mensurações de resultados passam a ser feitas por OKRs, competição passa a dar lugar à cooperação para ganhar velocidade e responder a tempo ao cliente, as hierarquias não funcionam mais como antigamente, hoje trabalhamos em rede e o modelo comando e controle, que por décadas funcionou no mercado de trabalho, tem cada vez mais dado lugar a gestão participativa pautada na confiança.

Parece complexo? Então adicione que o antigo ainda está presente e misturado com o novo, em convivência que nem sempre sabemos explicar. Estamos em plena transformação. Sim, somos no mundo do trabalho: organizações, estruturas, processos e pessoas em transformação com toda a riqueza e beleza que esse processo pode trazer. Vamos estudar este mundo? Acompanhe nas próximas semanas, temos muito assunto pela frente!

Siga confiante e boa sorte!