Da Redação



28/04/2019 | 18:21



As ruas da Estância Turística de Ribeirão Pires sediaram na manhã desse domingo, dia 28, a cavalgada da 83ª Festa de Nossa Senhora do Pilar. A atividade é uma das mais tradicionais do evento e contou com a participação de 250 cavaleiros e amazonas, que foram acompanhados de amigos e familiares. O grupo percorreu vias a partir do Complexo Ayrton Senna, na região central, até a escadaria da Igreja do Pilar, onde acontecem os festejos.

Leandro da Silva Beram, 28 anos, participou com sua charrete da cavalgada, puxado por sua égua, Rainha, e acompanhado de sua cachorra, Bela. “Há anos participo (da atividade). Sempre que tem cavalgada eu estou aqui. É bom demais pra quem gosta de cavalo”, disse o morador de Mauá, que tem duas éguas.

Na chegada à escadaria da Igreja do Pilar, pela Avenida Santa Clara, os participantes e seus cavalos foram abençoados pelo pároco da Paróquia Santa Luzia, padre Clemilson.

“A cavalgada é um dos momentos mais tradicionais da Festa do Pilar – o mais antigo festejo de Ribeirão Pires. O caminho percorrido por fieis e pessoas que apreciam esse tipo de atividade remonta momentos históricos da cidade. Estamos mantendo vivos os costumes do povo ribeirão-pirense, promovendo, com o evento, a valorização cultural e o estímulo ao turismo local”, explicou o prefeito da Estância, Adler Kiko Teixeira (PSB).