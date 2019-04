Bahia bate Corinthians de virada por 3 a 2 na estreia do Brasileirão

28/04/2019 | 18:18



O Bahia derrotou o Corinthians de virada por 3 a 2, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na estreia das equipes pelo Campeonato Brasileiro. Pedrinho, que completou 100 jogos com a camisa alvinegra, abriu o placar; Arthur Caíke empatou ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Artur e Rogério, com um belo gol de cobertura sobre Cássio, viraram o marcador para os baianos. Clayson, nos acréscimos, deu números finais ao jogo.

Com os desfalques do lateral-esquerdo Danilo Avelar, do centroavante Gustavo, do zagueiro Henrique e do volante Júnior Urso, todos se recuperando de lesões, o Corinthians não fez uma boa estreia na Bahia. Na segunda rodada, buscará a recuperação contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, às 16 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. Na quinta, o Bahia vai ao Rio de Janeiro para encarar o Botafogo, às 20 horas, no estádio do Engenhão.

Se o primeiro tempo tivesse sido encerrado dentro do seu tempo regulamentar, aos 45 minutos, Bahia e Corinthians teriam sido vaiados após o apito final do árbitro. Campeões estaduais em 2019, os times fizeram uma etapa fraca, sem chances reais de gols. Muita marcação, pouca criação.

A única emoção de toda a primeira etapa até o fim do tempo regulamentar não aconteceu através de chutes, dribles ou cabeçadas, mas com a utilização do VAR, o árbitro de vídeo, aos 34 minutos. Nino Paraíba caiu dentro da área depois de uma disputa com Carlos Augusto. O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio foi chamado pelo parceiro de vídeo para analisar o lance na lateral do gramado e decidiu que não houve o pênalti, para frustração da torcida baiana, que comemorava na Arena Fonte Nova.

Para a sorte do espetáculo, Wilton Pereira Sampaio deu quatro minutos de acréscimos e, neste tempo, dois gols saíram, um para cada time. Quem abriu o placar foi o Corinthians. Aos 46 minutos, Ramiro encontrou Pedrinho na entrada da área, que chutou forte e acertou o canto esquerdo de Anderson. Foi o sexto gol do meia com a camisa alvinegra.

O Corinthians ainda comemorava em campo e nas arquibancadas quando o Bahia deu a saída de bola e, 20 segundos depois, empatou o confronto. Aos 48 minutos, Nino Paraíba cruzou, Arthur Caíke se antecipou a Pedro Henrique, cabeceou e venceu Cássio, que reclamou do posicionamento da defesa corintiana.

O segundo tempo começou e continuou com um Corinthians apático e pouco agressivo. O Bahia cresceu e partiu para o ataque em busca da virada. Aos 11 minutos, Cássio salvou o time de levar o segundo gol. O lateral-esquerdo Moisés acertou um belo chute da intermediária, o goleiro corintiano desviou e a bola acertou a trave esquerda.

Insatisfeito com o rendimento do time, o técnico Fábio Carille colocou Vagner Love em campo no lugar de Pedrinho. O Corinthians deu sinais de reação e respondeu com dois chutes de Clayson de fora da área: o primeiro passou com perigo sobre o gol e o segundo exigiu boa defesa de Anderson.

O Bahia voltou a dominar o jogo e chegou ao segundo gol aos 30 minutos. Rogério fez belo lançamento para Gilberto na esquerda. Ele cruzou, Artur se antecipou a Carlos Augusto e acertou o ângulo esquerdo de Cássio.

Após o segundo gol sofrido, o Corinthians não se encontrou mais em campo e foi presa fácil para o Bahia ampliar o placar. Aos 38 minutos, Ramires lançou, Ralf falhou no corte e a bola sobrou para Rogério, que viu Cássio adiantado e deu um belo toque por cobertura. Nos acréscimos, o time paulista ainda diminuiu com Clayson. Ele arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Anderson, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 x 2 CORINTHIANS

BAHIA - Anderson; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Elton, Gregore e Ramires (Nilton); Artur, Fernandão (Gilberto) e Arthur Caíke (Rogério). Técnico: Roger Machado.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Manoel, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro (Mateus Vital), Pedrinho (Vagner Love), Sornoza e Clayson; Boselli. Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Pedrinho, aos 46, e Arthur Caíke, aos 48 minutos do primeiro tempo; Artur, aos 30, Rogério, aos 38, e Clayson, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nino Paraíba (Bahia); Cássio, Boselli, Carlos Augusto e Fagner (Corinthians).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA - R$ 804.545,00.

PÚBLICO - 29.294 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).