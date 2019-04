Deborah Secco monta festão de aniversário para Maria Flor

28/04/2019 | 18:10



A noite do último sábado, dia 27 foi marcado por mais um aniversário da filha de Deborah Secco e Hugo Moura, Maria Flor e para quem achou que a Páscoa já tinha acabado, está bem enganado!

Como o tema da festa era Páscoa, a aniversariante usou e abusou do desenho de coelhinha no rosto. Maria também vestiu uma roupinha clara fazendo analogia ao coelho e escolheu até um arquinho com as orelhas do bichinho.

A mamãe que é super babona compartilhou todos os momentos e fez muitos Stories no Instagram. Deborah aproveitou que a decoração estava pra lá de absurdamente linda e tirou até uma foto ao lado dos coelhinhos de pelúcia na mesa.Os detalhes da mesa do bolo chegavam até a impressionar de tão fofo!

E para deixar a noite ainda mais animadas, duas pessoas vestidas de coelho fizeram a alegria da criançada cantando e brincando com eles e Maria Flor mostrou que é super corajosa e posou ao lado do papai, da mamãe e dos coelhos gigantescos.

Em um determinado momento da noite, Deborah Secco mostra que Maria Flor está super afiada com as músicas da nossa rainha dos baixinhos, Xuxa, e compartilhou a pequena cantando ao som da rainha. Não tem como não ter vontade de apertar, né?