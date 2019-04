Pedro Bial e Heloísa Perissé são surpreendidos pelos filhos no Altas Horas

28/04/2019 | 17:10



Pedro Bial e Heloísa Perissé participaram no último sábado, dia 27 do programa Altas Horas comandando por Serginho Groisman na Rede Globo. Os dois responderam várias perguntas do pessoal que estava na plateia e o que mais chamou a atenção foi quando eles foram surpreendidos sem aviso com a entrada dos filhos no programa.

O jornalista a princípio não entendeu muito bem e muito menos acreditou no que estava acontecendo e sua reação acabou virando um verdadeiro meme na internet. Quando a ficha de Bial caiu e ele viu Theozin na sua frente, o apresentador nitidamente mostrou a sua emoção. Pai e filho contaram durante o programa que eles tem uma relação super próxima.

- Eu fui crescendo e fomos cada vez tendo uma relação mais aberta. Quando eu era mais novo, a gente passava mais tempo separado e eu não era tão aberto com ele. Eu fui crescendo e fui melhorando, e ele também! É algo a trabalhar, é importante ter essa relação boa com a família, disse o filho de Pedro Bial.

Heloísa por sua vez já tinha sido questionada por Serginho para saber quem ela queria que fosse a ver no programa e de prontidão ela respondeu que gostaria que a filha fosse. Mas um tempo passou, o filho de Bial entrou e então foi a vez da filha de Perissé e a reação da mãezona coruja também acabou virando meme na web.

- Gente, eu vivi só para ver essa reação da minha mãe, brincou Luiza que é atriz há um mês no Zorra Total.