Megan Fox cancela divórcio três anos depois de reatar com o marido

28/04/2019 | 16:10



É oficial: Megan Fox cancelou o divórcio com o marido, Brian Austin Green, segundo informações do site Us Weekly. A atriz teria pedido o cancelamento do processo na última quinta-feira, dia 25, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Depois de onze anos juntos, Megan anunciou o divórcio do ator em agosto de 2015. Na época, eles eram pais de Noah e Bodhi, hoje com seis e cinco anos de idade, respectivamente.

No entanto, apesar da papelada do divórcio estar sendo preenchida, parece que Megan e Brian não haviam esquecido um ao outro completamente, já que em abril de 2016 a atriz noticiou que estava grávida do terceiro filho do casal, Journey. A confirmação de que os dois teriam reatado veio meses mais tarde, em junho de 2016. Apesar disso, ninguém sabia o que havia acontecido com o processo de divórcio.

Depois de reatarem o relacionamento, Brian deu diversas declarações sobre o assunto anteriormente. Ainda bem que eles decidiram ficar juntos permanentemente, né?