Fernanda Machado explica por que compartilhou a notícia sobre aborto espontâneo que sofreu

28/04/2019 | 16:10



A atriz Fernanda Machado revelou, na última semana, que sofreu um aborto espontâneo durante a oitava semana de gestação do segundo filho com o empresário Robert Riskin. Depois do depoimento emocionante que ela fez para dar a notícia em seu Instagram, a atriz fez uma nova postagem, agradecendo seus seguidores pelo apoio nesse momento difícil. Ela escreveu:

- Fiquei muito emocionada com todas as mensagens de carinho, amor e suporte que recebi aqui. Muito obrigada! Estou lendo todas as mensagens que recebi.

Fernanda, então, disse que decidiu falar sobre o assunto para mostrar às mulheres que também já passaram por isso que elas não estão sozinhas, e que falar com outras pessoas sobre isso a fez se sentir melhor.

- Uma das coisas que mais tem me feito bem nesse momento, tem sido dividir minha dor dessa perda gestacional e conhecer histórias de outras mulheres que passaram pelo mesmo problema, isso tem sido parte do meu processo de superação. Abafar e esconder o que houve, no meu caso, só estava me causando mais dor. E tem sido surpreendente pra mim, como depois que a gente se abre e divide nossa perda, descobrimos mais tantas outras amigas e conhecidas, que também viveram a mesma perda, mas que não tínhamos a menor ideia. Muito obrigada por dividirem suas histórias de superação e evolução comigo e com todas nós. Vocês todas são incríveis e saibam que a força e a doçura de vocês, acalentou muito meu coração e servirá de inspiração pra eu seguir em frente... Todo meu amor pra vocês!

A atriz também compartilhou uma foto sua em que aparece com as mãos juntas, como se estivesse rezando.