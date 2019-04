Alice Wegmann fala sobre pressão para emagrecer ao entrar na Globo: - Me senti oprimida

28/04/2019 | 15:10



Antes de Alice Wegmann ser uma das atrizes mais promissoras dessa nova leva de jovens talentos da Globo, a atriz tinha uma outra paixão: o esporte. Dos três aos 15 anos de idade, a atriz praticou ginástica olímpica, e só parou quando foi impossível conciliar os estudos com as gravações de novelas. Em entrevista ao jornal O Globo, Alice falou sobre essa época em sua vida:

- Nunca fiquei sem fazer nada. Gosto de me movimentar desde pequena. A ginástica era uma paixão. Uma coisa de superação, de todo dia fazer melhor do que no anterior. Às vezes, até penso: Será que era uma criança obsessiva?

Apesar de amar o esporte, Alice revelou que passou momentos tensos enquanto se dedicava à ginástica:

- Sofri muito assédio moral, por parte de treinadores homens e mulheres. Era uma pressão enorme. Nos tratavam como se fôssemos incompetentes.

Anos depois, o problema foi outro: assim que entrou para a TV, na adolescência, foi dito que ela deveria emagrecer, senão não conseguiria bons papeis.

- Foi muito esquisito porque sempre usei muito meu corpo como atleta. Me senti oprimida.

Apesar disso, graças ao feminismo e aos movimentos de empoderamento, Alice revela que atualmente se sente muito mais confortável com o próprio corpo. Além de atriz, ela é formada em Publicidade por uma universidade do Rio de Janeiro, e revelou que muitas pessoas a desencorajaram a conquistar o diploma.

- Teve muita gente que falou que eu não precisava fazer faculdade, pra focar na carreira de atriz, pra eu desistir, mas eu continuei. Me formei em Publicidade e tô aí.