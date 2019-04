Márcio Garcia recebe Joelma e Lucas Lucco no Tamanho Família

28/04/2019 | 15:10



E o domingo chegou trazendo para a programação da Rede Globo mais um Tamanho Família. Márcio Garcia, que comanda o programa, chamou ao palco os homenageados desta semana, Joelma e Lucas Lucco. A ex-integrante da banda Calypso recebeu a sua família no programa e o público conseguiu conhecer o fruto do casamento entre Joelma e Ximbinha, Yago de 23 anos de idade. O garoto que nasceu com o dom da música até aproveitou para falar um pouquinho sobre isso no decorrer no programa:

- Acho que o interesse pela música nasceu através dos meus pais. Na verdade, sempre gostei de música. Sempre gostei de piano, foi o primeiro instrumento que comecei a aprender. A guitarra e o violão foram por causa da família, porque todos tocavam um pouco.

Quando nasce com o dom, não tem o que discutir, né!? E assim como todos os finais de semana, a família dos convidados acaba apresentando algo especial para eles e não foi diferente com a família Mendes, de Joelma. Depois de ver todos reunidos, a paraense acabou comentando algo sobre sua mãe que até então não estava presente na situação.

- Eu fui um passarinho fora da gaiola. Minha mãe teve sete filhos e era costureira, trabalhava demais para sustentar a gente. Eu aproveitei muito... Jogava bola, soltava pipa e nadava no Rio Amazonas, que era a minha piscina particular.

Logo em seguida, Dona Nazaré, mãe de Joelma entrou no palco para fazer uma apresentação e o choro foi mais que garantido!

- Minha mãe foi uma guerreira, e eu me inspiro muito nela. Ela me ensinou muita coisa sem falar nada, como trabalhar dia e noite para nunca faltar comida na mesa. Quantas vezes a vi chorando e costurando. Me ensinou a não desistir nunca.

Lucas Lucco também reuniu um time de peso no programa e todo mundo sabe que o cantor tá sempre com o seu corpo em dia e que adora passar horas e horas treinando musculação. A mãe do cantor, Karina Lucco, de 43 anos de idade chegou a comentar que o filho a influenciou a ter uma rotina de alimentação mais saudável e exercícios físicos.

- Já treino há muito tempo, mas cuidar da alimentação e carregar marmitinha, faço há uns 2 anos. Foi aí que os resultados aparecerem. Comecei a definir mais o corpo. Tem um tempão que eu não como doce, e várias outras coisas. Mas, com o vinho, não sou tão rigorosa.

Que o sertanejo está mais do que apaixonado, não é nenhuma novidade para nenhum fã ou seguidor dele nas redes sociais porque Lucas faz questão de aparecer diversas vezes fazendo declarações apaixonadas à noiva, Lorena Carvalho. Mas e esse casamento, sai ou não sai logo? E ele não esquivou e respondeu:

- Talvez esse ano pode sair.

O pai de Lucas também fez uma grande homenagem cantando uma música para o cantor que ficou aos prantos de tão emocionado. O sertanejo ainda comentou sobre o pai:

- Eu vejo Deus falando através do meu pai. Isso é sinônimo do quanto ele é importante pra mim.

O olho chega até a encher de lagrima!