Grávida, Tatá Werneck posta fotos de maiô e fala sobre tamanho de sua barriga: Cada gestação é única

28/04/2019 | 15:10



Tatá Werneck curtiu o último sábado, dia 27, na companhia de Marina Moschen, e as duas fizeram uma sessão de canoagem! Durante o passeio, Tatá tirou diversas fotos de sua barriguinha de grávida - a atriz está esperando a primeira filha do noivo, Rafael Vitti - e postou no Instagram. Na legenda ela escreveu:

- A Marina Moschen me garantiu que era seguro. Estabelecemos uma ordem justa de prioridades: primeiro salvamos o celular, depois eu, depois ela. Achei bom.

Em uma foto posando de lado e mostrando todas as sua novas curvas com a barriguinha de grávida, Tatá recebeu até um super elogio do noivo, Rafael Vitti, que escreveu:

- E pensar que dois anos atrás eu olhava umas fotos assim suas, stalkeando seu Instagram sem te conhecer... E hoje eu olho as fotos passando no feed e penso: Mano do céu, que vida doida! Eu que sou o pai. Que fofo!