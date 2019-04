Integração pela saúde

Do Diário do Grande ABC



28/04/2019 | 14:00



A defesa dos interesses do Grande ABC e da integração regional na busca de soluções conjuntas para problemas comuns às sete cidades tem sido uma das cláusulas pétreas deste Diário ao longo dos seus 61 anos de história, que se completam no dia 11 próximo. Mobilidade urbana, segurança, moradia, coleta e destinação de lixo e ações de combate às enchentes são apenas algumas das bandeiras que este jornal já empunhou para dar voz a uma população, hoje, de mais de 2,7 milhões de moradores, que anseiam por melhores e mais dignas condições de vida.

E quando se fala em qualidade de vida talvez nada seja tão ou mais importante do que o acesso aos serviços públicos de saúde, que na região deixam a desejar sobretudo nas cidades onde os orçamentos são curtos ou, quando não, administrados sem a responsabilidade necessária. Não que nos demais municípios não existam problemas, até porque desemprego e baixa renda significam mais usuários em uma rede que não suporta demanda cada vez mais inchada.

Mas são menores, obviamente, inclusive porque há rede mais robusta e melhor estruturada, como atestam especialistas na edição de hoje. No entanto, alertam para o fato de que é preciso promover com urgência a integração e regionalização dos serviços ofertados, como em oncologia, que demanda alto investimento. Defendem, também, formas colaborativas de financiamento, principalmente porque os municípios cada vez mais arcam com maiores custos.

Uma das saídas para organizar regionalmente a rede é a criação da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), debatida há dois anos no âmbito do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, mas que depende sobremaneira da disposição do governo estadual. É iniciativa fundamental para evitar que o paciente fique à espera de vaga para internação em sua cidade, por exemplo, enquanto no município vizinho há um leito disponível. Ou seja, o gesto de ceder o espaço pode salvar uma vida.