28/04/2019 | 13:25



O presidente Jair Bolsonaro está reunido com seus filhos para comemorar o aniversário do primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que completa 38 anos no próximo dia 30, segundo informações do Senado.

O presidente deixou o Palácio da Alvorada por volta do meio-dia e seguiu para o apartamento de Flávio, localizado em um bairro nobre de Brasília. Ao chegar, disse a jornalistas que era a primeira vez que visitava a residência.

Bolsonaro chegou ao local acompanhado de Jair Renan, seu quarto filho. Pouco tempo depois, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) chegou ao apartamento e disse se tratar de um almoço festivo.