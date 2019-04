Alexandre Pato reestreia no São Paulo e ganha festa de família Abravanel!

28/04/2019 | 13:10



Alexandre Pato comemorou a volta ao gramado brasileiro no último sábado, dia 28, quando voltou a jogar pelo São Paulo. Além do apoio da própria torcida, o jogador também recebeu uma grande comemoração vinda da família Abravanel, de sua namorada, Rebeca Abravanel!

Rebeca postou em seu Instagram Stories uma foto com o jogador e se declarou na legenda:

Meu amor, tanto orgulho de você, hoje marca o começo de um novo tempo. Estamos todos torcendo. Te amo.

Já Patricia Abravanel teve um outro motivo muito especial para comemorar: seu filho, Pedro, de quatro anos de idade, entrou no estádio junto com o jogador. Em seu Instagram, ela postou um vídeo do momento e escreveu na legenda:

Hoje viemos para a estreia do Tio Ale no São Paulo e o meu Pedro entrou junto! Os dois pés-quentes, São Paulo vencedor!

Depois do jogo, Alexandre Pato foi surpreendido por uma festa surpresa, que reuniu toda a família de Silvio Santos, inclusive o apresentador. Na legenda da foto, o jogador se declarou à nova família.

Obrigado a Deus por ter uma família tão linda e ganhar uma família tão especial. Amor, Rebeca Abravanel, você foi demais em fazer essa surpresa tão linda! Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção.

Lindo, né?