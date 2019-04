Santo André perde a vantagem em casa após derrota em Limeira

Vanessa Soares

De virada, o Inter de Limeira saiu na frente na corrida pelo título de campeão da Série A-2 do Campeonato Paulista 2019, na manhã deste domingo, contra o Santo André, na partida de ida , realizada no Estádio Major José Levy Sobrinho, no Interior.

O duelo terminou 2 a 1 para o time da casa, que agora tem a vantagem no jogo de volta que será realizado na quarta-feira (1) no Estádio Bruno José Daniel, às 11h, em Santo André. Para se sagrar campeão, o Ramalhão precisa vencer com diferença de dois gols para não ir para os pênaltis. Se vencer por um gol apenas, a decisão vai para a penalidade máxima. O empate garantirá o troféu para o Inter.

O Ramalhão abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo com Marquinhos. No retorno do intervalo, no entanto, o Inter conseguiu deixar tudo igual aos 18 minutos da etapa final com Tcharlles e Marcos Antônio garantiu a virada para o Inter aos 30 minutos.

Tetracampeão, o Santo André está em busca do quinto título. Já a Inter de Limeira corre atrás do tetracampeonato. Quem levantar a taça garante ainda uma vaga na Copa do Brasil.