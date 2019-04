Indireta para o ex? Anitta diz que só irá se casar de novo quando não encontrar um machista

28/04/2019 | 10:10



Anitta deu o que falar no último sábado, dia 27, ao responder uma pergunta polêmica de um dos seus seguidores do Instagram. O internauta questionou quando a cantora se casará novamente - e a poderosa deu uma resposta bem sincera, que pode ser vista como uma indireta ao seu ex, Thiago Magalhães.

[Vou me casar] quando encontrar alguém que não seja machista e que compreenda que uma mulher que faz as mesmas coisas que um homem é tão boa para casar quanto qualquer outra. Acredito que não será logo.

Vale lembrar que o humorista Victor Sarro já comentou nas redes sociais que Thiago tratava Anitta mal, e que dizia coisas para ela que nenhuma mulher merece ouvir. O pai da artista também se manifestou sobre a postura do ex-genro, afirmando que ele xingava a filha de burra, feia, mal amada, entre outras coisas.

Thiago Magalhães e Anitta assumiram o namoro em julho de 2017 e terminaram a relação em setembro de 2018.