Padilha avalia que PT vem forte para 2020 com ‘tragédia’ do governo de Bolsonaro

Fábio Martins

Do Diario do Grande ABC



28/04/2019 | 09:56



Ex-ministro da Saúde, o deputado federal Alexandre Padilha (PT) avaliou que o partido tem grandes chances de chegar com força na eleição majoritária de 2020, principalmente no Grande ABC, diante do que considera a “tragédia” do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Em agenda ontem por três municípios da região, Padilha concedeu entrevista ao Diário e disse que está convencido que o PT vai ter “excelente resultado” nas sete cidades. “Acredito que haverá reação da população da região quanto a tragédia que é o governo Bolsonaro, que vai só se aprofundar (no mandato).”

Padilha pontuou que o governo Bolsonaro “não tem capacidade de atuar naquilo que o Grande ABC mais precisa, como a retomada de emprego, postos de trabalho e crescimento”, citando a inércia do Planalto no caso do anúncio de saída da fábrica da Ford em São Bernardo. “O Grande ABC é a região do trabalho no País, da produção. Esse governo é incapaz de trabalhar neste sentido. Isso vai ter reação já nas eleições municipais.” Em 2016, pela primeira vez na história, o PT ficou sem representatividade de prefeitos na região. O panorama se deu, em especial, pelo desgaste da legenda, em crise institucional há pelo menos cinco anos.

Debutante na cadeira parlamentar, Padilha acredita que a sigla irá conseguir reverter esse cenário de instabilidade ao mostrar que Bolsonaro “despreza a Saúde” e que quer destruir a Previdência. “Desafio alguém apresentar alguma agenda na Saúde. Ele despreza. Haverá sentimento em parte das pessoas de se sentir enganadas pelo discurso do Bolsonaro e chocadas com o despreparo desse presidente”, disse. “O PT tem tudo para ser um dos partidos que mais se fortalece diante dessa situação. Faremos palanques (eleitorais) muito fortes (para 2020). O (ex-prefeito de São Bernardo Luiz) Marinho liderará isso.”