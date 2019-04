Nuggets batem Spurs e voltam a vencer uma série de playoff da NBA após 10 anos

28/04/2019 | 09:20



Com drama, emoção e um final emocionante, o Denver Nuggets derrotou o San Antonio Spurs em casa por 90 a 86 no último jogo do confronto da primeira fase dos playoffs da NBA, avançou às semifinais da Conferência Oeste e pôde comemorar o encerramento do jejum de 10 anos sem vencer uma série da pós-temporada.

No Colorado, o Denver, dono da segunda melhor campanha do Oeste, segurou a arrancada dos Spurs no último quarto para vencer a partida e fechar a série em 4 a 3. Enfrentará o Portland Trail Blazers na próxima fase. O primeiro jogo da série será nesta segunda-feira, às 23h30 (de Brasília).

O sérvio Nikola Jokic foi o grande nome da partida derradeira da série, ao terminar com "triple-double" de 21 pontos, 15 rebotes e 10 assistências e nenhum desperdício. Com esses números, o sérvio se juntou a LeBron James e Magic Johnson como os únicos jogadores na história a anotaram mais de um "triple-double" em sua primeira participação na pós-temporada. O armador Jamal Murray também se destacou ao converter a cesta que confirmou a vitória a 35 segundos do final da partida e fechar o jogo com 23 pontos.

O duelo foi muito pegado desde o início, de modo que os dois times foram intensos em quadra, especialmente na defesa, o que deixou o jogo nervoso. Os Nuggets controlaram melhor os nervos e estiveram à frente nos três primeiros quartos - chegaram a colocar 16 pontos de vantagem a 15 minutos do final.

No último quarto, a arrancada incrível do San Antonio, embalado pelas bolas de três de Bryn Forbes e pelo talento de DeMar DeRozan, mudou totalmente o panorama e deixou o confronto eletrizante. A dois minutos do fim o placar marcava 88 a 86 para o time da casa. Foi nesse momento que Jamal Murray foi decisivo para segurar o ímpeto do rival ao converter um arremesso com categoria e deixar os Nuggets com quatro pontos de vantagem a 35 segundos do fim.

Na sequência, Torrey Craig ainda acertou um toco em DeRozan e enterrou qualquer chance de virada dos Spurs, que, sem a posse de bola, preferiram não cometer faltas nos segundos finais e não tiveram tempo para a última bola.

RAPTORS NA FRENTE - Com show de Kawhi Leonard, que anotou 45 pontos e pegou 11 rebotes, o Toronto Raptors venceu o Philadelphia 76ers em casa por 108 a 95 e largou na frente na série. Pascal Siakam também foi fundamental para o triunfo do time canadense ao marcar 29 pontos, convertendo 80% de seus arremessos de quadra.

Pelos 76ers, Jimmy Butler, Ben Simmons, e Joel Embiid, trio mais talentoso da equipe, não tiveram uma boa noite, tanto no ataque como na defesa, o que foi determinante para o revés. O segundo jogo da série será nesta segunda-feira, novamente na casa dos Raptors, a Scotiabank Arena, às 21h00 (de Brasília).

Neste domingo, os playoffs continuam com mais dois jogos. O Milwaukee Bucks encara o Boston Celtics às 14 horas (de Brasília) e o atual bicampeão Golden State Warriors, de Kevin Durant e Stephen Curry, duela com o Houston Rockets, de James Harden e Chris Paul, às 16h30 (de Brasília).