Acidente entre ônibus e caminhão deixa quatro mortos e 19 feridos em SC

27/04/2019 | 20:59



Quatro pessoas morreram e 19 ficaram feridas em acidente envolvendo um ônibus de transporte de passageiros da empresa Catarinense e um caminhão-cegonha de São Paulo na BR-470, em Ibirama, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A batida ocorreu por volta de 11h30 deste sábado, 27, em uma curva da Serra São Miguel. Segundo os Bombeiros Voluntários do município, todas as vítimas eram passageiras do ônibus que fazia a linha Joinville-Lages. O motorista do caminhão não se feriu.

Entre os mortos estão o motorista do ônibus Gilberto Pereira Antunes, natural de Lages, e as passageiras Salete Aparecida Schemes, também de Lages; Gesebel Schmitz, de Blumenau; e Edileuza de Souza, de Rio do Sul. Entre os 19 feridos, há quatro em estado grave que foram levados para hospitais da região. No total, segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia 23 pessoas no ônibus.

"A região é perigosa e costuma haver óleo na pista. Neste sábado ainda estava garoando", disse o bombeiro Rudnei Pinsegher, de Ibirama. "Havia lombada eletrônica no local que foi retirada, mas há sinalização ao longo do trecho", completou.

O motorista do caminhão relatou à Polícia Rodoviária Federal que a traseira do veículo invadiu a pista contrária enquanto descia a serra e atingiu o ônibus que seguia no sentido oposto. Segundo o chefe de comunicação da PRF, Luiz Graziano, o motorista do caminhão estava sóbrio, foi notificado e liberado. Os dados da ocorrência serão encaminhados à Polícia Civil para abertura de inquérito.