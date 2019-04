Shows sertanejos e atrações culturais abrem 83ª Festa do Pilar

Da Redação



27/04/2019 | 20:43



A 83ª Festa de Nossa Senhora do Pilar de Ribeirão Pires teve início ontem com atrações locais e gastronomia típica, que atraíram os visitantes à tricentenária Igreja do Pilar. A dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo foi destaque da programação, com entrada gratuita.

A moradora de Rio Grande da Serra, Kelly Costa Silva, 37 anos, prestigiou o evento acompanhada do marido, Fábio, e da filha Ester, de 4 anos. “É a primeira vez que venho à festa e, desde nossa chegada, achei muito segura e organizada”, aprovou a visitante. “Vim curtir os shows e a comida. Esse é um excelente passeio para a família”, avaliou.

O evento também recebeu, ontem, os shows do Grupo Orbe, na capela, e dos cantores sertanejos João Ramalho e Ribeirinho e De Lukka. A atividade é promovida pela comunidade católica da cidade, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

“A Festa do Pilar mantém viva a história de Ribeirão Pires e do Grande ABC, assim como a capela, patrimônio tombado da cidade. Apoiar a realização do evento, além de estimular o turismo e a atividade econômica local, tem significado para a valorização da memória e cultura ribeirão-pirense”, declarou o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB).

A programação continua hoje, a partir das 9h, com a tradicional cavalgada, que reúne cavaleiros e amazonas com destino à escadaria da Capela do Pilar. O grupo partirá do Complexo Ayrton Senna, situado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy.

Às 18h, o Jeep Clube de Ribeirão Pires promove carreata com a imagem de Nossa Senhora do Pilar, com saída da Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/nº, Centro), e destino ao local dos festejos. Missa será celebrada, a partir das 19h30, na Capela do Pilar. Ainda hoje, a programação cultural terá início às 16h, com o musical Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha. A partir das 18h, a festa seguirá com a dupla Montenegro e Ulian e o cantor Vall Holanda. Por fim, Renato Vianna subirá ao palco às 21h.