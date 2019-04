27/04/2019 | 19:42



Depois de sentir um mal súbito durante o desfile da marca Oksa, na tarde deste sábado (27), na São Paulo Fashion Week, o modelo Tales Soares foi levado ao hospital mas não resistiu. Um comunicado do evento diz que "ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas do SPFW, mas infelizmente não resistiu." "Lamentamos esta fatalidade e prestamos nossas sinceras condolências à família de Tales. Junto com a agência Base MGT, estamos prestando toda a assistência necessária neste triste momento", encerra a nota do evento.