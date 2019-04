Santo André e Inter começam a decidir título da Série A-2

Anderson Fattori

28/04/2019



O fato de Santo André e Inter de Limeira iniciarem hoje, às 11h, no Interior, a decisão do título da Série A-2 mostra que nem sempre o dinheiro é fundamental – o duelo de volta será no feriado de quarta-feira, no Bruno Daniel. Com folhas de pagamento entre as mais modestas do torneio – em torno de R$ 120 mil cada um – os clubes deixaram para trás na semifinal Água Santa e XV de Piracicaba, com orçamentos pelo menos três vezes maiores.

Por mais que a partida de hoje e a de quarta-feira tenham caráter decisivo e, além do troféu, garantem ao campeão vaga na Copa do Brasil, os times entram em campo mais aliviados depois de terem assegurado o acesso à elite do Estadual, principal objetivo.

No Santo André, o técnico Fernando Marchiori assume que tirou peso enorme das costas depois de recolocar o Ramalhão na elite bem no ano seguinte ao do rebaixamento, mas também destacou a importância de conquistar mais um título para a carreira. Segundo ele, a euforia pelo acesso já passou e o grupo quer ser campeão da Série A-2.

“Estamos focados, sem dúvida. Tem o título. Só o fato de poder ser campeão já é motivador, importante profissionalmente na vida de cada um. Todos aqui sabem a importância que é ter um título, ficar ainda mais marcado na história do clube. Eles (jogadores) tiveram o momento merecido de comemorar, foi muito sofrido, difícil essa conquista, mas estão conscientes do tamanho da dificuldade que teremos na final”, garantiu o treinador andreense.

Repetindo o discurso que adotou durante toda a campanha, o técnico espera por atuação equilibrada do Ramalhão, ou seja, atacar, mas sem se descuidar da defesa. “Estamos cientes da dificuldade que nos espera. Jogo fora de casa, complicado, e precisamos ter atuação equilibrada para tentar construir uma vantagem para o duelo de volta. Temos de atuar com calma e bastante inteligência”, recomendou.

Essa será a primeira vez que o Santo André inicia o mata-mata como visitante. Contra o Rio Claro, nas quartas de final, e contra o Água Santa, na semi, o time fez o primeiro duelo no Bruno Daniel. Como teve melhor campanha que a Inter somadas as fases anteriores, decide o título ao lado dos torcedores e essa é a única vantagem, pois dois resultados iguais leva a disputa aos pênaltis.

Para a partida de hoje, Marchiori terá a oportunidade de repetir pela terceira vez consecutiva a mesma escalação, feito inédito na Série A-2, já que o Santo André sofreu muito com as lesões durante o torneio. Com todos os jogadores à disposição, a tendência é que o treinador não faça modificações na escalação. “Bem difícil de acontecer de ter todos os jogadores. Tivemos muitos percalços com contusões, o que nos dificultou ainda mais o caminho, mas tive grupo bom, com os garotos que pude confiar e que foram cruciais no acesso”, elogiou Marchiori.

Do outro lado, a Inter de Limeira também tem o elenco completo para o primeiro jogo da final. A única mudança é por conta do rodízio de goleiros promovido pelo técnico João Valim. Assim, Moisés assume o lugar de Rafael Pin.