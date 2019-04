Família Kardashian aparece toda reunida para um click

27/04/2019 | 18:10



Se já é difícil uma família normal reunir todo mundo na mesa do Natal [evento em que geralmente todo mundo se encontra], agora imagina para uma família milionária e gigantesca igual a da família Kardashian!? Mas depois de muito tempo, eles conseguiram!

É muito comum aparecer apenas nestas fotos do clã apenas as irmãs que levam o sobrenome da família, mas a família resolveu inovar e compartilhou na última sexta-feira, dia 26 um clique que estão não só as irmãs, mas também os sobrinhos e agregados.

O que também chamou muito a atenção além do fato de todos estarem na foto em que Kendall Jenner compartilhou nas redes sociais, foi o fato de que na segunda imagem da galeria aparecia uma mulher usando um saco plástico na cabeça com a seguinte legenda:

- A gravidez está no ar. Eu:

Ao que tudo indica isso não foi uma indireta para nenhum membro e sim apenas uma referência a como todos os seus irmãos devem se sentir como a função de pais.