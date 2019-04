Thais Fersoza compartilha foto antiga ao lado de Sandy

27/04/2019 | 18:10



Que Thais Fersoza é muito amiga e que adora Sandy já não é novidade para ninguém, mas a esposa de Michel Teló resolveu na última quinta-feira, dia 25 dar aquela revirada no baú e acabou compartilhando com seus fãs e admiradores do seu trabalho uma foto antiga que ela está ao lado da cantora.

As duas que estão posando lado a lado estão em uma fotografia com o filtro em preto e branco. Thais está aparentemente de jaqueta jeans e Sandy parece usar um vestido mais antigo com o decote tomara que caia e alguns bordados.

- Ah genteeeeee! Olha isso... um tbt bem foto de mais ou menos uns 18 anos atras... rsrs, acho que aniversário da Sandy... claramente uma festa a fantasia que eu ou não sabia me fantasiar (acho que é o caso) ou não entendi que era temática... kkkk, em homenagem aos meus Stories de hoje e a reprise de Estrela Guia que eu estou a-man-do!, compartilhou Fersoza na legenda da publicação.

E não demorou muito para os fãs curtirem e comentarem o quanto elas estão vestidas diferentes [caso seja mesmo uma festa à fantasia] e aproveitaram para elogiar a mudança das duas durante o passar dos anos.