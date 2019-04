Família Poncio participa de evento e filho de Sarah Poncio rouba a cena

27/04/2019 | 17:10



A família Poncio composta por Saulo, Sarah e Gabi Brandt juntinho com Yasmin Brunet participaram na última quinta-feira, dia 25 do lançamento da coleção alto inverno da John John. Gabi que está grávida de Saulo aproveitou para mostrar o barrigão aos sete meses e ela estava simplesmente lindíssima com vestido até os joelhos com a estampa de onça.

Sarah apostou em um look bem tranquilinho com uma saia marrom, blusinha com os braços de fora e Brunet aproveitou para colocar a barriga pra jogo com um cropped com mangas longas branco, e uma calça preta. Já José Márcio, de apenas dois anos de idade, filho de Sarah Poncio com Jonathan Couto estava vestido com uma jaqueta de couro preta, shorts na mesma tonalidade e um tênis azul do Super-Homem para dar aquele ar de criança.

Saulo apostou no básico e estava todinho de preto, afinal, o preto nunca falha, né? Mas quem chamou a atenção mesmo foi José Márcio! O garotinho que já faz muito sucesso nas redes sociais com o seu icônico: Oi pessoal não ficou com vergonha dos fotógrafos do evento e super se soltou.

Enquanto todo mundo posavam com os looks da coleção, José provou por a mais b que também é uma celebridade e que carismático ele já é. Até pose de modelo ele fez! Que lindinho.