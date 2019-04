Gabriel ou Júnior devem morrer para salvar Luz em O Sétimo Guardião!

27/04/2019 | 15:10



Parece que o último capítulo de O Sétimo Guardião trará fortes emoções! Em entrevista à colunista Patricia Kogut, Aguinaldo Silva revelou que Gabriel, que é vivido por Bruno Gagliasso, ou Júnior, personagem de José Loreto, devem morrer para salvar Luz, interpretada por Marina Ruy Barbosa. O autor, no entanto, ainda não decidiu qual dos personagens irá sacrificar no final da trama.

- Sei que um deles vai morrer para salvar da morte Luz e o outro. É a chamada morte heroica. Gabriel ou Júnior? Realmente não sei. O que sei é que nas redes sociais tem muita gente achando que a Luz deve acabar sozinha.

O autor também já adiantou o final de outros personagens da trama. Depois de matar Machado (Milhem Cortaz), Feliciano (Leopoldo Pacheco) e Milu (Zezé Polessa), o serial killer de Serro Azul assassinará Ondina (Ana Beatriz Nogueira) e Aranha (Paulo Rocha). Judith (Isabela Garcia) é uma das suspeitas de cometer o crime. O único dos guardiões que sairá vivo do ataque do serial killer será o padre Ramiro (Ailton Graça), que contará a história da irmandade aos novos guardiões, que aparecerão no último capítulo. Enquanto isso, Olavo (Tony Ramos) conseguirá acabar a novela impune de seus crimes, e ganhando ainda mais dinheiro.

O último capítulo de O Sétimo Guardião será exibido no dia 17 de abril. Quem está ansioso?