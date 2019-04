Rafa Brites se derrete e chora ao ouvir o primeiro eu te amo do filho: Indescritível

27/04/2019 | 15:10



Rafa Brites provou que é uma mãe super babona e postou um clipe em que aparece chorando de emoção ao ouvir o filho dizer eu te amo pela primeira vez! A apresentadora é mãe de Rocco, de dois anos de idade, fruto de seu relacionamento com Felipe Andreoli. Em seu Instagram, ela explicou, na última sexta-feira, dia 26, como isso aconteceu em um texto emocionado:

- Há dois anos e três meses falo todos os dias para meu filho: EU TE AMO! Hoje eu ouvi dele pela primeira vez! Indescritível! Ai, que coisa linda, meu Deus! Aff! Eita nois! Hoje o dia estava um pouco difícil pra mim... e não é que ele vai acabar no meu calendário de dias mais felizes da vida! Tô pedindo pra ele repetir, lógico que não rolou! Gente, eu sou muito manteiga ou vocês aí choraram também? Será que sou doida?

Recentemente, Rafa também falou dos desafios da maternidade: a apresentadora foi fotografada enquanto o filho tinha uma crise de choro e se jogava no chão de um shopping, e aproveitou para postar as fotos do flagra e falar sobre a fama com seus seguidores. Ela escreveu:

- Ontem no shopping um paparazzo me pegou naquele momento que o filho se joga no chão e faz aquele pequeno escândalo que antes de termos filhos falamos: Isso nunca acontecerá comigo. Logo após o drama, conseguiu tirar outras fotos em um momento fofo. Quando eu passei por ele, gentilmente me avisou que não publicaria as fotos do piti. Minha resposta foi: Pode publicar, as pessoas se identificarão mais com isso do que com uma cena linda e tranquila. Essa romantização da vida dos famosos que nos faz achar que tudo é perfeito, e o problema só existe na nossa casa, com nossos filhos... No nosso casamento... Mas ó, quero uma atenção especial para minhas sacolas cheias de livrinhos de presente para o Rocco e outras crianças! Comprem livros de presente!