Nathalia Dill fala sobre casamento: - Algo muito convencional, no momento, não me atrai tanto

27/04/2019 | 15:10



Nathalia Dill deu uma entrevista para a revista Glamour onde fala, entre outros assuntos, sobre casamento, a vontade de ter filhos e seu mais novo papel, Fabiana, em A Dona do Pedaço. Dill, que assumiu o namoro com o músico Pedro Curvella em fevereiro de 2018, disse o que pensa sobre se casar:

- Casamento é uma maneira de celebrar o amor. E meu desejo é esse: reunir pessoas que amo e dividir com elas algo especial. Como será ainda não pensei muito sobre isso. O que posso dizer é que algo muito convencional, no momento, não me atrai tanto. Mas não estou fechada. Se chegar a hora eu quiser algo mais convencional, não vejo problema.

Quando o assunto foram filhos, no entanto, ela disse que por enquanto não está pensando nisso, já que está focada na nova novela.

- Tenho vontade de passar por essa experiência. Mas ainda não é a hora. Agora estou focada em colocar a Fabiana no mundo. Para mim, ela já nasceu. Já estamos gravando a novela. Até a estreia de A Dona do Pedaço, em maio, fica aquele frio na barriga de como vai ser quando o público conhecê-la.

Em A Dona do Pedaço, Nathalia irá atuar ao lado de Agatha Moreira e Paolla Oliveira, e a atriz também aproveitou a oportunidade para tecer elogio às colegas de elenco.

- Está sendo uma delícia! Trocamos muitas figurinhas e nos divertimos muito. O clima é ótimo e o trabalho flui muito bem. Eu e Agatha acabamos de trabalhar juntas, em Orgulho e Paixão. Nossas personagens, Elisabeta e Ema, eram melhores amigas na trama. Acabamos levando essa amizade para a vida real também. Nosso reencontro profissional não poderia ser melhor.

A atriz também revelou que atualmente tem investido dinheiro em viagens que faz com os amigos, e disse que é uma pessoa muito desapegada das coisas materiais.

- Sou uma pessoa zero apegada. Com tudo sou assim. Meu pai é uma pessoa muito tranquila e de boa. Talvez tenha herdado dele. A pergunta seria: com o que sou apegada? Eu não tenho muito apego a nada. Talvez com pessoas por gostar de ter por perto quem eu amo e me faz bem. Mas nem sei se poderia usar apego para esse caso. É gostar de estar junto. Ah, sou apegada aos meus gatos.

Nathalia também falou que luta pelo feminismo e pela sororidade entre mulheres.