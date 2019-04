Aumento inoportuno

Do Diário do Grande ABC



É, no mínimo, falta de sensibilidade dos nobres vereadores de Diadema aumentarem os próprios salários para cerca de R$ 11 mil por mês, quando se sabe que a cidade atravessa uma das piores crises financeiras de sua história. Os parlamentares podem até usar como desculpa o fato de que colegas de outros municípios da região, mais aquinhoados, recebem contracheques que beiram o dobro. Não deixa de ser verdade.

Mas também é fato que nestas cidades não há equipamentos de saúde sob risco de despejo pelo não pagamento de aluguel nem GCM (Guarda Civil Municipal) com mais da metade da frota parada por problemas na manutenção. Aliás, enquanto o serviço de segurança diademense está à míngua, sem rádios para se comunicar – os guardas usam os próprios celulares nas urgências – e até falta de papel higiênico na sede da corporação, os edis agora rodam por aí com carros zero-quilômetro, que custaram R$ 1,17 milhão.

E a disposição para a gastança do dinheiro público, que chega ao Parlamento como repasse feito pela Prefeitura a partir de impostos pagos pela população, não para por aí. Este Diário mostrou, há pouco, que agora está na rua licitação para compra de 25 smartphones novinhos em folha para substituir os aparelhos usados atualmente pelos 21 vereadores e funcionários que servem à presidência do Legislativo. A previsão é gastar a bagatela de R$ 40 mil.

Tanto no caso dos veículos quanto dos celulares a justificativa para troca é a mesma: o custo de manutenção já não compensa. Pode até ser, mas a desculpa não serve para explicar por que tramita na casa projeto para arrecadar R$ 3 milhões para a compra de nova sede, que já ocupa prédio público. Ou seja, não se trata de medida para economizar despesa com aluguel. Além do que, é imóvel em bom estado, que obviamente precisa de pequenos reparos e adequações, mas com custos bem distantes dos R$ 3 milhões estimados.

Seria nobre, por parte dos parlamentares, evitar o aumento de despesas em momento que exige esforço de todos os atores públicos de Diadema para colocar a casa em ordem. Depois pode-se até pensar em mordomias.