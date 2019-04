27/04/2019 | 13:43



O presidente Jair Bolsonaro deixou no início da tarde o Palácio da Alvorada, em Brasília, e foi à casa do ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União (TCU). O presidente participa de uma comemoração de aniversário do ministro, com outros integrantes da Corte.