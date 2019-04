Dortmund leva virada do Schalke 04 e se complica na briga pelo título alemão

27/04/2019 | 13:33



Antes soberano no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund, que chegou a liderar o torneio com nove pontos de vantagem, viu a chance de conquistar o título diminuir neste sábado ao levar uma virada incrível em casa do arquirrival Schalke 04 no principal clássico do futebol da Alemanha e perder a partida por 4 a 2.

O resultado inesperado contra o rival que briga na parte de baixo da tabela impede que o Dortmund, vice-líder com 69 pontos, retome a primeira posição e, para piorar, pode deixar o Bayern de Munique, hoje líder com 70 pontos, abrir quatro de vantagem. O time bávaro enfrenta o Nuremberg fora de casa neste domingo. Após esta rodada, restarão três jogos para o término da competição.

Com o triunfo, o Schalke, que integra a elite do futebol alemão ininterruptamente desde a temporada de 1991/1992, ocupa a 15ª colocação, com 30 pontos, nove a mais que o Stuttgart, 16º e que hoje jogaria um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão para não ser rebaixado.

O começo do jogo deu a ideia de que os mandantes seriam superiores e não teria muita dificuldade para despachar o rival em crise e enfraquecido. Diante da fanática e sempre numerosa torcida presente no Signal Iduna Park, o Dortmund abriu o placar aos 14 minutos, com Gotze, que recebeu cruzamento de Sancho e desviou de cabeça para o gol.

No entanto, os visitantes não se intimidaram e viraram a partida em dez minutos. Caligiuri empatou de pênalti, assinalado após consulta ao VAR, e o zagueiro francês Sane fez o segundo de cabeça. Na etapa final, a possibilidade de devolver a virada foi atrapalhada pelo destempero de Reus, que recebeu cartão vermelho diretamente por ter acertado o tornozelo do adversário em um carrinho perigoso, e Wolf, expulso por lance semelhante.

Depois das expulsões, Caligiuri fez o terceiro em linda cobrança de falta e o Dortmund, mesmo com dois a menos, conseguiu diminuir com Witzel. No entanto, no final, Embolo anotou o quarto gol do Schalke e selou a surpreendente vitória.

RB LEIPZIG NA LIGA DOS CAMPEÕES - o RB Leipzig, terceiro colocado, atingiu a pontuação necessária para garantir vaga antecipada na próxima edição da Liga dos Campeões ao vencer o Freiburg (13º) em casa por 2 a 1. O time de Leipzig chegou aos 64 pontos e já não pode ser alcançado pelo quinto colocado. Timo Werner e Emil Forsberg marcaram no triunfo. Vincenzo Grifo fez o gol de honra dos visitantes.

Nos outros jogos já encerrados deste sábado, o Eintracht Frankfurt, que fecha o grupo dos quatro melhores colocados, empatou sem gols com o Hertha Berlin (11º), o Fortuna Düsseldorf (décimo) goleou o Werder Bremen (oitavo) por 4 a 1, e o lanterna Hannover derrotou o Mainz (12º) por 1 a 0.