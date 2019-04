Após rehab, Britney Spears vê filhos pela primeira vez em 30 dias

27/04/2019 | 13:10



Britney Spears finalmente se encontrou com os filhos! Segundo informações do site TMZ, a cantora teve uma pequena reunião com Sean, de 13 anos de idade, e Jayden, de 12 anos, após passar 30 dias em uma clínica de reabilitação. Com certeza isso fará bem para a artista!

Britney e o pai dos meninos, Kevin Federline, possuem a guarda compartilhada dos filhos. O acordo judicial determina que cada um deles passe três dias seguidos com as crianças. Entretanto, nos últimos meses, Britney não teve direito a esse agrado. Ela não poderia ficar com os filhos enquanto não estivesse melhor, e Kevin apenas autorizou rápidas visitas.

Fontes dizem que a passagem de Britney pela reabilitação ajudou bastante, mas que a cantora ainda possui alguns problemas psicológicos para resolver. A artista vem tomando remédios, mas os médicos ainda tentam ajustar a dose para que a medicação seja completamente eficiente. A gente fica aqui torcendo pelo melhor, né?