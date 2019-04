27/04/2019 | 13:10



Tati Minerato, vencedora da terceira edição do Power Couple Brasil, confirmou que o relacionamento com Marcelo Galatico chegou ao fim. A modelo participou do programa Mega Senha, da Rede TV, que vai ao ar neste sábado, dia 27, e falou sobre a separação.

- Depois de dois meses acabou, disse ela, que se casou com o empresário logo depois da vitória no reality show.

Como você conferiu, em outubro de 2018, começou a ser noticiado que o casal estaria em crise no relacionamento.

Além de Tati, sua irmã, Ana Paula Minerato, também participou do programa e falou sobre sua vida amorosa, dizendo que está conhecendo alguém melhor, mas sem revelar o nome do affair.