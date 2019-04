Juliano Cazarré e a esposa mostram o rostinho do filho pela primeira vez: Obrigada, vida!

27/04/2019 | 13:10



Juliano Cazarré e sua esposa, Letícia Cazarré, deram as boas-vindas ao terceiro filho, Gaspar, no início de abril, mas só agora decidiram mostrar o rostinho do pequeno nas redes sociais - seguindo a mesma linha de famosos como Sabrina Sato e Mayra Cardi, que só exibiram os filhos um tempo depois do nascimento.

Juliano publicou uma foto linda em que Gaspar havia acabado de nascer e escreveu:

Gaspar Cazarré chegando ao planeta; primeiros segundos fora da barriga da mamãe. Um filho é um voto de confiança na Humanidade. E eu... Eu acredito nas pessoas. Eu acredito na família. Eu acredito no amor. Eu acredito que Papai do Céu fica feliz quando a gente decide ter/adotar/criar um filho com quem a gente ama. Eu acredito que um dia vão olhar para os meus meninos e dizer: Esses daí são melhores que o pai. Eu acredito.

Ele ainda deixou uma declaração para Letícia, dizendo que ela é a melhor mãe do mundo.

Quem também aproveitou o momento para mostrar o pequeno pela primeira vez foi Letícia, que escreveu na legenda da foto, em que aprece segurando Gaspar:

Aperto de mãe! Meu docinho, meu pinguinho de luz, minha renovação! Obrigada, vida!